25-jähriges Jubiläum in Gastronomie „Ein Restaurant ist wie eine Frau“: Was gebürtigen Griechen und sein Lokal „Athos“ mit Freyburg verbindet

Seit einem Vierteljahrhundert ist Wirt Georgios Tassos mit der Gaststätte „Athos“ in der Jahn- und Sektstadt präsent. Am Freitag nächster Woche wird also quasi Silberhochzeit gefeiert.