Ein Lied vom Laufen singen: Flemminger absolviert 20-mal den Rennsteiglauf

Matthias Barth aus Flemmingen fand erst spät zur Sportart und betreibt diese nun umso leidenschaftlicher. Weshalb ihn sein Hobby so fasziniert.

Vielgestaltig sind die Finisher-Medaillen, die der 52-jährige Flemminger von zahlreichen Laufveranstaltungen mit nach Hause gebracht hat. Auch eine Plakette in Form einer Mini-Himmelsscheibe ist dabei.

Flemmingen - Wenn sich Matthias Barth mal wieder einen medizinischen Check-up gönnt, kann er sich der verwunderten Nachfrage der Ärzte beinahe schon sicher sein. Angesichts von knapp 100 Kilo Körpergewicht, die sich auf 1,76 Meter Größe verteilen, nicht unbedingt mit der Statur eines Modellathleten ausgestattet, zeigt Barths - sehr niedriger - Ruhepuls gleichwohl (s)einen ausgezeichneten Trainingszustand an. „Darauf, dass ich Läufer bin, kommen die dennoch nicht unbedingt“, schildert der Flemminger, der in diesem Jahr eine stolze Wegmarke erreichte: die 20. erfolgreiche Teilnahme am Rennsteiglauf.