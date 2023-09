Naumburg - „Kunsthalle Naumburg“, wie stolz das klingt! Ist aber eher ironisch gemeint, sagt ihr Betreiber Ritchie Riediger. „Es ist ja eher eine Tiny Galerie.“ Stimmt, groß ist sie wirklich nicht, deshalb aber nicht weniger eindrucksvoll. Im Naumburger Steinweg 28 vor wenigen Wochen eröffnet, zieht sie die Blicke auf sich. Vielmehr ihr Schaufenster.

Darin zu sehen sind - neben Werken anderer Künstler wie Phillip Liehr oder Joachim Weischer - auch die Arbeiten von Riediger selbst. Eine in den verschiedensten Farben leuchtende Röhre aus Acrylglas. Oder „Der Goldene Reiter, Teil 2“, eine Art Nachbildung des Standbildes aus Dresden, nur ohne König. Und nicht aus Gold, sondern aus Edelstahl und transparent in kräftigem Pink gefärbt. Ein Hingucker, vor allem, wenn die Sonne drauf scheint.

Maler wird zum Galeristen

Durch die Tür, über der zum einen ein Schild die aktuelle Ausstellung anzeigt und zum anderen in Morsezeichen das Zitat Richard Wagners „Die Kunst ist frei“ verkündet, geht es ins Innere der kleinen Galerie. Hier finden sich weitere Kunstwerke, vor und an zwei Wänden platziert. „An einer ist eine Gruppenausstellung zu sehen, mit Arbeiten von verschiedenen Künstlern. An der zweiten Wand präsentiere ich Einzelausstellungen, jeweils zwischen sechs und acht Wochen lang“, verdeutlicht Ritchie Riediger.

Das Schild über der Tür kündigt die aktuelle Personalausstellung an. (Foto: Torsten Biel)

Der Künstler, der sich mit seinen eigenen Objekten, Installationen, Bildern oder Filmen durchaus einen Namen in der Kunstszene gemacht hat, steht nun plötzlich auf der anderen Seite des Marktes - als Galerist. „Ich habe in meinem Atelier in Leipzig gesessen und gedacht, dass es schön wäre, die Kunst gleichzeitig zu zeigen.“ Und so reifte der Plan, eine Galerie zu eröffnen, nun ist es vollbracht! Und warum hier? „Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Naumburg. Meine Mutter ist in Bad Kösen geboren, meine Urgroßmutter stammt aus Roßbach. Das alte Freibad, Schulpforte – alles schöne Kindheitserinnerungen.“

In der Ausstellung in der Kunsthalle demnächst zu sehen: das opulent inszenierte „Haus der Freundschaft – St. Petersburg, 2003“ von Olaf Martens. (Foto: Olaf Martens)

In Naumburg sei er oft gewesen, als Kind, als Jugendlicher und auch als Erwachsener immer wieder. „Die Stadt war zu DDR-Zeiten so ein bisschen oppositionell, durch das Theologische Seminar“, so Riediger. Interessante Leute habe er da getroffen, auch heute noch kenne er hier viele Menschen. „Na, und dann ist Naumburg eine Kulturstadt, die vom Tourismus lebt. Ich fand es passend, zeitgenössische Kunst zu zeigen.“ Dass sein Projekt schiefgehen kann, weiß er.

Niedergang der Innenstadt etwas entgegensetzen

Probieren wollte er es trotzdem, auch um dem – in anderen Städten schon gut zu beobachtenden – langsamen Niedergang der Innenstadt etwas entgegenzusetzen. Den sozialen Aspekt seines Vorhabens betont er und immer wieder seine Liebe zur Domstadt. Und zur Kunst, natürlich.

Der geborene Weißenfelser hat diese an den Hochschulen in Halle und Leipzig studiert; er hat lange in der Messestadt gelebt, aber, so sagt er, die sei jetzt auch ganz schön teuer geworden. Nun also hat er sein Atelier neben der Galerie und seine Wohnung dahinter. Und schmiedet Pläne als „vermittelnder Künstler“, wie er sagt. Für Naumburg, für die Kunst.