Laucha. - „Der August ist für mich die schönste Zeit im Jahr“, sagt Robert Müller, der seit 16 Jahren als hauptamtlicher Kantor im evangelischen Pfarrbereich Laucha arbeitet. Die „Bratzenhitze“ des Juli sei dann glücklicherweise meist vorbei, zudem pflege er im achten Monat des Jahres, in welchen auch sein Wiegenfest fällt, schon seit geraumer Zeit ein schönes Ritual. „Stets am Sonnabend nach meinem Geburtstag gestalte ich mit den mittlerweile sieben von mir betreuten Gesangsensembles, darunter der Lindenchor Kirchscheidungen und der Trinitatis-Chor Gleina, ein echt hochkarätiges und anspruchsvolles Programm bei einer, wie meine Pfarrerin Anne-Christina Wegner so schön sagt, ,sehr musikalischen Andacht’ in der Lauchaer Stadtkirche, die inklusive der anschließenden Geselligkeit im Pfarrgarten längst zu einer Art Gemeindefest avanciert ist. Und unmittelbar nach diesem Wochenende düsen mein Verlobter Riccardo und ich dann immer in den langersehnten Jahresurlaub.“

