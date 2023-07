Karin Reglich erhielt für ihr ehrenamtliches Wirken in Schleberoda den Wenzelspreis von Tageblatt/MZ überreicht. Traditionsveranstaltung „Kultur-Menü“ gab dafür den Rahmen. Was am Sonntag im Freyburger Ortsteil so los war.

Schleberoda - Gut eingepackt trat er seine Reise von Naumburg aus an. Wohlbehalten stand er denn da - in der Sommergalerie im Dorfgemeinschaftshaus Schleberoda. „Mitgebracht haben wir den diesjährigen Wenzelspreis unserer Zeitung“, sagte Albrecht Günther, um schließlich seine Worte an Preisträgerin Karin Reglich zu richten.

„Etwas war uns wichtig bei dieser Ehrung: Wir wollen damit all jene würdigen, die sich außerhalb der Städte unserer Region, also in den Dörfern wie hier in Schleberoda, für die Gemeinschaft einsetzen, anpacken und damit andere mitziehen. Andererseits: Es braucht immer auch jemanden, der überall und mittendrin ist“, sagte Günther. Erster Gratulant war Freyburgs Bürgermeister Udo Mänicke. „Wir hatten auch schon den Gedanken, Sie als verdienstvolle Bürgerin der Stadt Freyburg auszuzeichnen, aber Sie sind ja noch im Amt. Und das ist gut so“, sagte Mänicke und verwies dabei auch auf die Bedeutung von Visionen, die es zu verwirklichen gilt.

Harald Boltze und Constanze Matthes (r.) übergaben im Namen von Tageblatt/MZ eine Spende an Iris Hochbaum (2.v.r.) und Karin Reglich vom Kirchenverein. (Foto: Torsten Biel)

Für sie persönlich sei es immer eine Freude, engagiert zu sein, mitgestalten zu dürfen, unterstrich Karin Reglich. „Es macht einfach Spaß.“ Einmal mehr verwies sie indes auf die zahlreichen Mitstreiter und Helfer im Hintergrund. Sie nannte mehrere Einwohner beim Namen und was diese innerhalb einer Woche im Dorf und für das Dorf geleistet haben.

Kurz zuvor hatte Karin Reglich die Gäste zum Auftakt des Schleberodaer Kultur-Menüs begrüßt und die neue Ausstellung eröffnet. Die Schau in der Sommergalerie vereint Werke Walter Weißes aus dem Bestand des Museums Schloss Neuenburg mit Arbeiten des Freyburger Malkreises sowie Bilder von Freyburger Hortkindern, die während eines gemeinsamen Projektes entstanden waren, und soll eine Gratulation in Bildern zum 100. Geburtstag des Freyburger Kunstlehrers und Malers sein. „Es ist ein bunter Blumenstrauß geworden“, sagte Karin Reglich. Zu den Gästen zählte auch Hilde Weiße, die Witwe Walter Weißes, die auch das Atelier ihres Mannes für das Mal-Projekt zur Verfügung gestellte hatte.

Hilde Weiße, die Witwe von Walter Weiße, hier mit Isolda Fleischer (l.) und Irene Rauchbach (r.), zählte zu den Gästen. (Foto: Torsten Biel)

Eszter Szedmák (Orgel) und János Mátyás Stark (Violine), Studenten der Weimarer Musik-Hochschule, gastierten in der Dorfkirche in Schleberoda. (Foto: Torsten Biel)

Viele Besucher waren auch aus umliegenden Orten zur mehrteiligen Veranstaltung gekommen, die Raum gab für Begegnungen und Gespräche. Vor der Kirche wurde Kaffee und Wein ausgeschenkt, selbst gebackener Kuchen verteilt. Am späten Nachmittag gastierten Eszter Szedmák und János Mátyás Stark in der Johann-Georgen-Kirche. Die ungarischen Studenten an der Hochschule für Musik Weimar spielten unter anderem Werke von Bach, Buxtehude und Sweelinck.

Die Ausstellung ist bis zum 3. September an den Wochenenden jeweils von 10 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung, Telefon 034464/26371, geöffnet.