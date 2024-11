Flemmingen. - Lassen wir es doch einfach, all die Großbauprojekte in nah und fern aufzuzählen, die teils jahrelang in Verzug gerieten. Konzentrieren wir uns lieber darauf, dass ein Verein mit vielen Helfern im Naumburger Ortsteil Flemmingen auf eigenes Kostenrisiko seine Kita rettet - und dabei komplett im Zeitplan bleibt. Am Donnerstag durften sich die Kinder erstmals ihre alte/neue Kita von innen anschauen. Staunend öffnete etwa Milana ihren eigenen Garderobenschrank, und mancher Erzieherin standen vor Rührung die Tränen in den Augen.

