Götz Ulrich wirft der Landes-Einrichtung vor, dass sie noch immer keinen Bauantrag für die Eckartsburg gestellt hat. Die zeigt sich irritiert und verweist auf einen Vor-Ort-Termin.

Dunkle Wolken über der Eckartsburg: Seit fünf Jahren gesperrt, gebaut wird aber nicht.

Eckartsberga. - Die angekündigten, aber ausbleibenden Sanierungsarbeiten auf der Eckartsburg rufen jetzt die Kreisverwaltung auf den Plan. Landrat Götz Ulrich (CDU) kritisiert in einer Pressemitteilung die Kulturstiftung als Eigentümer der Burg heftig, da diese bis heute keinen Bauantrag gestellt habe, andererseits im Frühsommer schon Arbeiten stattgefunden hätten, die nicht genehmigt waren.