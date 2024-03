Die Stadt Naumburg legt im diesjährigen Haushalt ein Defizit in noch nie dagewesener Höhe vor. Und kündigt ein erstes Maßnahmenbündel an, um kräftig Geld zu sparen.

Ebbe in Naumburgs Stadtkasse - was kommt auf die Bürger zu?

Zehn-Millionen-Minus in Naumburgs Haushalt

Neben der Verwaltung selbst werden auch die Bürger von den Konsequenzen aus dem gewaltigen Minus etwas spüren: So werden vermutlich die Entgeltverordnungen geändert, was höhere Parkplatzgebühren bedeuten könnte. Das Bulabana hingegen wird nicht angetastet, dies zählt zur Daseinsvorsorge. Aber vielleicht wird auch die Vielzahl der Feste reduziert.

Naumburg. - Ein Defizit, das es in den letzten 30 Jahren so noch nicht gab, legt die Stadt Naumburg in ihrem diesjährigen Haushaltsplan vor: Zehn Millionen Euro. Zwar sei noch unklar, wie hoch die Rücklagen ausfallen würden – momentan betragen sie etwas über 140.000 Euro –, da die Rechnungsabschlüsse der Jahre ab 2020 noch ausstehen. Aber, sagt Oberbürgermeister Armin Müller (CDU), tendenziell sei eine defizitäre Entwicklung zu erwarten.