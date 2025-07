Dessau-Roßlau/MZ. - Bei dem am Samstagnachmittag ausgebrochenen Waldbrand nördlich von Dessau-Roßlau handelte es sich um einen der größten Flächenbrände der vergangenen Jahrzehnte in der Region. Das schätzt Dessau-Roßlaus Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz, Martin Müller ein. „Ich kann mich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren an keinen Waldbrand dieses Ausmaßes bei uns in der Gegend erinnern“, sagte er am Montag der MZ.

