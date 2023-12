Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Paukenschlag kurz vor Weihnachten: Handball-Drittligist HC Burgenland trennt sich von Trainer Svajunas Kairis! Dies gab der Club am Mittwochmittag bekannt; den litauischen Coach hatten die Verantwortlichen um Präsident Uwe Gering bereits am Dienstag persönlich über ihren Entschluss informiert. Im letzten noch ausstehenden Hinrundenspiel bei der HSG Eider Harde am kommenden Samstag sowie beim Training in der nächsten Woche, bevor die Mannschaft in die Feiertagspause geht, werden die HCB-Männer vom Sportlichen Leiter Steffen Baumgart und von Marcel Kilz, einem ebenfalls erfahrenen Ex-Spieler, betreut. Unterstützt wird das Duo, das am Dienstagabend bereits das Training in Plotha leitete, vom derzeit verletzten Mannschaftskapitän Kenny Dober.