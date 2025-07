Drei Monate Vollsperrung am Linsenberg - und eine noch viel längere droht am Horizont

Naumburg. - Der Abwasserzweckverband (AZV) Naumburg modernisiert die Entwässerung der Domstadt und macht sie vor allem für Starkregenereignisse fit. Riesige Baustellen an der Halleschen Straße, am Klingenberg, an der Badstraße und am Saale-Radweg in Richtung „Felsenkeller“ zeugten in den vergangenen Jahren davon.