Drama um Ost-Tangente bald passé - Arbeiten in Bergschule planmäßig

Bauvorhaben in Naumburg

So soll die Bergschule Bad Kösen nach dem Umbau aussehen. Ein Fahrstuhlturm verbindet den Alt- mit dem dahinter liegenden DDR-Bau.

Naumburg/mh/hbo - Für die Hallesche Straße in Naumburg, die derzeit wegen der Arbeiten am Busbahnhof an dieser Stelle nur stadteinwärts befahren werden kann, zeichnet sich eine weitere Vollsperrung ab.