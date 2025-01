DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra kauft auf die Schnelle die Tagespflege in Mertendorf und bietet auch einen Fahrservice an.

Tagespflege in Mertendorf

Agiert seit dem 1. Janaur 2025 unter neuer „Flagge“: Die Tagespflege „Dorfblick“ in Mertendorf gehört jetzt dem DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra.

Mertendorf. - Eben mal eine Tagespflege kaufen? Diese spontanen Entscheidung hatte der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra noch am Ende des Jahres 2024 getroffen und alles innerhalb von vier Wochen geregelt. „Eigentlich wollte ich 2024 kein Projekt machen, sondern wollten wir uns konsolidieren und unsere eigenen Strukturen nachschärfen. Aber es war einfach eine Notlage, so dass wir die Tagespflege ’Dorfblick’ in Mertendorf übernommen haben“, erklärt Sebastian Berger, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes.