Doppelsieg für RSK-Kickerin: Frauenpower wird belohnt

Naumburg/Freyburg - Vorweihnachtliche Bescherung im Hause Gorn - und das auch noch doppelt! Weil sie sowohl die Einzel- als auch zusammen mit ihrer Mutter Kathrin die Team-Gesamtwertung des regionalen Fußball-Tippspiels unserer Zeitung gewonnen hatte (wir berichteten), staubte Juliane Gorn jetzt den verdienten Lohn ab.

Es wird ein neuer Kühlschrank

Von Euronics XXL in Naumburg, dem langjährigen Sponsor unseres Tippspiels, erhielt die 23-Jährige zunächst den Hauptpreis: einen 500-Euro-Gutschein. Wofür sie das Geld in dem Elektrofachmarkt ausgeben wird, war ziemlich schnell klar: für etwas Praktisches. „Ich ziehe gerade mit meinem Freund Christian Lehwald in Freyburg um, und wir können einen neuen Kühlschrank sehr gut gebrauchen“, freute sich die Erzieherin, die in der Kita „Regenbogen“ in der Naumburger Schreberstraße arbeitet.

In der Tippspiel-Einzelwertung hatte sich Juliane Gorn mit 129 Punkten vor dem Zscheiplitzer Lutz Oertel (127) sowie Martin Rothe (Roßbach), Paul Riebel (Löbitz) und Stefan Bärhold (Lossa/ alle 124) durchgesetzt. Obwohl sie keinen der Wochenpreise - da erhält der Sieger beziehungsweise die Siegerin jeweils 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg - abräumen konnte, war Gorns Erfolg hochverdient. Denn nach nicht weniger als neun der insgesamt 14 ausgetragenen Runden lag sie in der Gesamtwertung als Punktbeste an der Spitze.

Jonas Weise vom Teamwork-Sporthaus F.C.Röder in Freyburg übergibt einen 100-Euro-Gutschein an die Gewinnerinnen der Tippspiel-Mannschaftswertung. Kathrin Gorn (l.) und Tochter Juliane, die beim FC RSK von Weise trainiert wird, nennen sich „Frauenpower“. (Foto: Torsten Biel)

Dass Fußball-Sachverstand in der Familie Gorn nicht nur auf die ältere der beiden Töchter beschränkt ist, beweist Julianes Mutter Kathrin. „Frauenpower“, so der gemeinsame Teamname des Duos seit bereits sechs Jahren, setzte sich im Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ in der Mannschaftswertung souverän durch: mit 122,0 Zählern im Schnitt und achteinhalb Punkten Vorsprung. Auf die Frage, ob sich die beiden bei ihren Vorhersagen absprechen, meinte Kathrin Gorn: „Nein, wir tippen immer nach Bauchgefühl.“ Die Memlebenerin spielte einst selbst Fußball für Fortuna Bad Bibra und in der heimischen Kaiserpfalz für den Wohlmirstedter SV, als diese Vereine noch Frauenmannschaften hatten, und wurde schon mehrfach Tippspiel-Wochensiegerin.

Kathrin und Juliane Gorn erhielten am Mittwoch den Preis für ihren Sieg in der Mannschaftswertung: einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. Übergeben wurde dieser von Sporthaus-Mitarbeiter Jonas Weise, und der wiederum ist nicht nur Kapitän der Landesklasse-Kicker des FC RSK Freyburg, sondern auch Juliane Gorns Trainer beim Frauenteam der Jahnstädter.

Torjägerin in Regionalklasse

Mit bisher 16 Treffern trug die zweifache Tippspiel-Gewinnerin maßgeblich dazu bei, dass die Freyburgerinnen die Tabelle der hiesigen Regionalklasse, Staffel 4, nach sechs Siegen aus sechs Partien aktuell souverän anführen. Die Saison ist derzeit allerdings unterbrochen.

Im vergangenen Jahr hatten die RSK-Frauen noch auf dem verkleinerten Großfeld um Punkte auf Landesebene gekämpft. „Aber da waren nicht mehr genug Teilnehmer zusammengekommen, so dass wir nun wieder auf Kleinfeld in der Regionalklasse spielen, wo jeweils mit einer Torhüterin und sechs Feldspielerinnen aufgelaufen wird“, berichtet Juliane Gorn. „Für das Großfeld sind wir personell leider nicht gut genug aufgestellt“, bedauert sie. Auch ihre jüngere Schwester Friederike gehört seit dem vergangenen Jahr zum RSK-Team, während Bruder Maximilian für den SV Kaiserpfalz in der Kreisklasse spielt.

Sobald die Fußballsaison auf Kreis- und Landesebene fortgesetzt wird, startet eine neue Auflage unseres regionalen Tippspiels. Mehr Infos und Anmeldung: www.kicktipp.de/tageblatt