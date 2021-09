Dobers Tore reichen nicht

Burgdorf/Plotha - „Dass mal zwei Spieler nicht zu ihrer Tagesform finden, kann passieren. Dann hätten wir hier trotzdem eine Chance gehabt. Aber fünf Ausfälle waren einfach zu viel“, resümierte Steffen Baumgart, Trainer des HC Burgenland, nach der Drittliga-Partie beim TSV Burgdorf II. Beim Juniorteam des Erstligisten aus der Region Hannover unterlagen die Burgenländer am Samstagabend mit 24:29.

Der Knackpunkt der Partie waren dabei gleich die ersten sieben Minuten. Zwar hatte der an diesem Tag sehr treffsichere Kenny Dober, der am Ende auf zehn Tore kam, die Gäste in Führung gebracht, doch die junge Burgdorfer Mannschaft konterte mit einem 5:0-Lauf. „Es lag nicht daran, dass wir den Gegner auf die leichte Schulter genommen haben oder keinen spielerischen Plan hatten. Aber 16 verworfene Torchancen und sechs oder sieben technische Fehler allein in Halbzeit eins - das ist einfach viel zu viel“, ärgerte sich HCB-Coach Baumgart.

Immer wieder habe man zu früh den Abschluss gesucht oder den generischen Torwart „berühmt geschossen“. Die daraus resultierenden Ballverluste nutzten die jungen und schnellen Niedersachsen für ihr bekannt gutes Tempospiel. „Ansonsten standen wir nämlich in der Abwehr nicht schlecht“, so Baumgart.

Dass sein Team in der Liga mithalten kann, zeigte es dann in Hälfte zwei. Wenn man aber mit einem 6:13-Rückstand in die Pause geht, braucht man eigentlich schon perfekte zweite 30 Minuten. Beim 15:13 und 17:15 schaffte man es, ein wenig heranzukommen, knapper und damit spannender wurde es aber nicht. Neben Kenny Dober erwischten noch Tom Hanner (fünf Treffer) und Torhüter Marius Göbner einen guten Tag. „Die Saison ist noch lang und unser Ziel, Platz sechs, mit dieser Mannschaft erreichbar“, so Trainer Steffen Baumgart.

Dasselbe Ziel, das den Ligaverbleib zur Folge hätte, verfolgt übrigens die Mannschaft von Anhalt Bernburg, die am kommenden Sonnabend im Derby in Hohenmölsen auf den HCB trifft. Dabei werden die Bernburger mit dem Rückenwind eines 35:26-Erfolges über Schlusslicht Hannover-Burgwedel anreisen. „Nächste Woche gibt es kein Drumherum-Reden. Wenn wir Sechster werden wollen, dann geht es darum, dieses Spiel gegen Bernburg zu gewinnen. Punkt“, sagt Steffen Baumgart. Dank eines großen Kaders und einer entspannten Verletzungssituation wird er aus dem Vollen schöpfen können. Nur eine verschlafene Anfangsphase wird man sich kommendes Wochenende wohl auch gegen das Anhalt-Team nicht erlauben dürfen.

Während die Erste des HC Burgenland nun also das dritte Spiel (jeweils ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage) hinter sich gebracht hat und in der Tabelle der dritten Handball-Bundesliga damit auf Rang sieben steht, absolvierte die zweite Mannschaft der Burgenländer in der Sachsen-Anhalt-Liga nun ihren Auftakt. Am gestrigen Sonntag verlief dieser jedoch denkbar unglücklich. In eigener Halle in Plotha unterlag man der zweiten Mannschaft des USV Halle mit 20:21.

Ähnlich der eigenen Ersten geriet auch das Sachsen-Anhalt-Liga-Team schnell in einen klaren Rückstand. 1:4 hieß es nach reichlich sieben Minuten. Anschließend aber kämpften sich die Hausherren aber in die Partie zurück, und beim 5:4 durch Laurenz Kröber war die Begegnung wieder ausgeglichen. Dominieren konnten im weiteren Spielverlauf vor allem die Abwehrreihen und Keeper. Torarm gestaltete sich deshalb der Halbzeitstand von 8:7 aus Sicht der Gastgeber. Diesen Vorsprung gaben sie jedoch in den folgenden 15 Minuten her, und beim 13:16 schien die Partie bereits gelaufen. Anschließend kämpfte man sich zwar heran, mehr als der 20:21-Anschlusstreffer in der 59. Spielminute durch Paul Zänker, der mit insgesamt acht Treffern bester HCB-Werfer wurde, war aber nicht drin.

Statistik:

3. LIGA: TSV Burgdorf II - HC Burgenland 29:24 (13:6). HCB: Hendrik Halfmann, Marius Göbner, Max Neuhäuser; Kenny Dober 10/2, David Heinig 1, Cornelius Lange, Marek Hnidák, Florian Pfeiffer, Mirco Fritzsche 2, Kevin Szep-Kis 1, Tom Hanner 5, Marcel Popa 3, Sascha Meiner, Miloje Dolic, Philipp Große, Janko Pesic 2 - Siebenmeter: Burgdorf II 6/4, HCB 2/2; Zeitstrafen: Burgdorf II 4, HCB 4.

Weiter spielten in der dritten Runde der Staffel C: Anhalt Bernburg - Hannover-Burgwedel 35:26, SC Magdeburg II - MTV Braunschweig 28:22, HSV Hannover - Eintracht Hildesheim 26:32, SC DHfK Leipzig II - SV Plauen-Oberlosa 32:26, TuS Vinnhorst - Northeimer HC 33:24.

SACHSEN-ANHALT-LIGA: Burgenland II - USV Halle II 20:21 (8:7). HCB II: Max Knoblauch; Alexander Nowak, Jakob Aumann, Erik Stepan 1, Stefan Wallis 1, Tom-Erik Röhrborn 1, Marcus Födisch, Paul Zänker 8/3, Marcus Deibicht, Bastian Pohl 4, Eric Emmerich, Martin Tillmann 1, Sebastian Enke, Laurenz Kröber 4 - Siebenmeter: HCB II 6/3, Halle II 7/5; Zeitstrafen: HCB II 7, Halle II 7.