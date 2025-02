Einem Naumburger Oldtimer-Sammler wurde ein Saab 900 aus der Garage gestohlen. Während einer Verkehrskontrolle setzte der Dieb das Auto nun in den Straßengraben. Welcher tierische Komplize fliehen konnte.

Dieb fährt besonderen Oldtimer in den Graben - Besitzer ist trotzdem erleichtert

Naumburg. - Er ist wieder da, der auffällig in Beryllgrünmetallic lackierte Saab 900 (Baujahr 1989), der seinem Eigentümer Stefan Rudel Anfang Februar aus einer verschlossenen Garage in Naumburg gestohlen worden war. Am Freitag gegen 0.30 Uhr erhielt er von der Polizei die freudige Nachricht, dass sich das Auto angefunden hat.