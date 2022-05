Die Zukunft komponieren: Studenten schreiben Stücke für Hildebrandt-Orgel

Naumburg - Ein den Atlantik überspannendes Projekt nimmt derzeit von der Öffentlichkeit unbemerkt seinen Lauf. US-amerikanische und deutsche Studenten im Fach Orgel und Komposition schreiben neue, auf die weltberühmte Naumburger Hildebrandt-Orgel zugeschnittene Musikstücke. Eben diese sollen - der Zeitpunkt steht in Anbetracht der aktuellen Situation noch nicht fest - von Orgelstudenten in einem oder zwei Konzerten in der Wenzelskirche uraufgeführt werden. Der Titel des Projektes klingt verheißungsvoll und sorgt für derzeit nottuende Zuversicht: „Composing the Future“.

