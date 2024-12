Carsten Schlegel, einstiger Frontmann von „Horizont“, ist seit Jahren mit seinem Projekt „Mein Elba“ kreativ und unterwegs. Am 14. Februar gastiert er mit zwei Auftritten im Naumburger Cineplex-Kino. Das Echo ist groß. Das Abendkonzert war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.

Naumburg/Weimar - Ein Konzert in einem Kinosaal? Für Carsten Schlegel kein Ding der Unmöglichkeit, sondern vielmehr Wunsch – und bald auch Realität. Mit seinem Solo-Projekt „Mein Elba“ gastiert der einstige Frontmann der Band „Horizont“ am 14. Februar im Naumburger Cineplex. Zwei Termine sind angesetzt. Der Abend-Gig ab 20 Uhr war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, für den Auftritt am Nachmittag gibt es nur noch Restkarten. „Ich habe es mir ganz bewusst ausgesucht. Es ist eine tolle Location mit einer tollen Akustik“, sagt Schlegel.