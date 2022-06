Die Stadt im Herzen: Neusser hat Kinderbuch über Naumburg geschrieben

Naumburg - Die Villa liegt verlassen und verfallen da. Der Rost nagt an Tor und Zaun. Das große Haus mit der Nummer 7 zieht Melle magisch an, wo er eines Tages eine unheimliche Begegnung macht. Der Junge trifft Udo, und die Geschichte von „Melle und der Ring des Ekkehard“ nimmt ihren Lauf. Geschrieben hat sie Rainer Meusel. Der 85-Jährige lebt im rheinländischen Neuss, mit seinem Herzen ist er jedoch immer in Naumburg geblieben. Sein Buch ist der Domstadt gewidmet, die Kathedrale ziert das Cover. „Ich bin hier aufgewachsen, ich zähle mich als Naumburger. Ich habe immer viel von Naumburg geträumt“, sagt Meusel.

