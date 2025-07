Betagt, aber schick: Oldtimer zum traditionellen Treffen in Sieglitz, so wie hier vor vier Jahren.

Sieglitz. - Dass es in Sieglitz Heino Kirbst gleich zweimal gibt, nämlich den Junior und den Senior, ist hinlänglich bekannt. Und auch, dass beide selbstverständlich stets an den Ausfahrten zu den von ihnen organisierten Oldtimertreffen teilnehmen. So auch dieses Jahr am 2. August. Das Bemerkenswerte: Das traditionelle Oldtimertreffen samt Ausfahrt findet mittlerweile zum 30. Mal statt. Jubiläum!