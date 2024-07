Bad Kösen. - Als Manfred Berro am Mittwochmorgen Tageblatt/MZ aufschlug, war die Empörung groß. Wegen der Brückenarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Großheringen und Bad Kösen soll jeglicher Verkehr auf der Saale bis zum 31. Mai nächsten Jahres zum Erliegen kommen? Damit wäre auch sein Unternehmen, die Saaleschifffahrtsgesellschaft mit Sitz in Bad Kösen, betroffen. Wenig später trudelten schon die ersten Anrufe von (potenziellen) Kunden bei ihm ein, ob das denn tatsächlich stimme. Gegenüber unserer Zeitung betonte der Geschäftsführer am gestrigen Vormittag: „Unsere beiden Schiffe fahren. Wir sind von der Vollsperrung nicht betroffen.“

