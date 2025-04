Handball: Durch einen Sieg gegen Oranienburg verhindert der HCB den direkten Abstieg aus der 3. Liga. Das Vermeiden der Relegation hat man am letzten Spieltag aber nicht mehr in der eigenen Hand.

Plotha. - Sie waren gefordert, also waren sie auch da. Das gilt für die Fans des HC Burgenland, von denen man das aber auch erwarten durfte. Das galt diesmal, am Samstagabend in der Sporthalle in Plotha, auch endlich mal wieder für die Drittliga-Handballer des HCB. Diesen gelang mit einem 39:33 gegen den Oranienburger HC der erste Sieg seit Anfang März in Cottbus.