40-Mitarbeiter-Unternehmen ist seit nunmehr 25 Jahren am Markt. Welche kuriose Anekdote sich um eine Lieferung Sperma zum Besamen von Sauen rankt.

Priessnitz - Dass am zurückliegenden Wochenende beim in diesem Jahr aus besonderem Anlass auf drei Tage ausgedehnten traditionellen Hoffest der Agrargesellschaft Prießnitz (auch) kräftig Bier ausgeschenkt wurde, war für eine solche Feierlichkeit nicht bloß völlig naheliegend – sondern stellte auch eine besondere Verbindung zu ebenjenem Tätigkeitsfeld her, welches das nunmehr seit 25 Jahren bestehende Landwirtschaftsunternehmen mit gut 40 Mitarbeitern von vielen anderen abhebt.