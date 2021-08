Derbys im Jahnsportpark und in Mertendorf

Vor dem Punktspiel gegen Großkorbetha (0:1, wir berichteten) erhielten die Kreisoberliga-Kicker der SG Blau-Weiß Bad Kösen von der Breitfeld Gerber Haustechnik GmbH - vertreten durch Axel Arndt (hinten, l.) und Peter Bethge (3.v.l.) - im Beisein von Fußball-Abteilungsleiter Christian Ratzka (2.v.l.) eine neue Spielkleidung. Am Sonntag ab 14 Uhr müssen die Kurstädter zum Regionalderby in Mertendorf antreten.

Naumburg - Mit Philipp Klein, dem neuen Trainer des Kreisligisten Bad Bibra/Saubach, der in dieser Woche unser Experte ist (siehe auch Kasten), blicken wir auf die zehn Partien der dritten Runde des regionalen Tippspiels unserer Zeitung. Klein ist so etwas wie der legitime Nachfolger von Michael Schubel. Weil dieser als Abteilungsleiter beim TV 1922 Saubach, als Coach der F-Jugend-Talente von der Finne und nicht zuletzt als junger Vater genug um die Ohren hat, blieb ihm nicht mehr ausreichend Zeit für die kombinierte Männermannschaft seiner Saubacher und der SG Fortuna Bad Bibra. Philipp Klein ist als ehemaliger Spieler, der seine aktive Laufbahn verletzungsbedingt beenden musste, aber immer nah am Team war und zudem als Trainer der B-Jugend sowie Inhaber der Übungsleiterlizenz über entsprechende Erfahrungen verfügt, prädestiniert dafür, Schubels Job zu übernehmen.

Mit je einem Sieg (2:1 gegen Herrengosserstedt II) und einer Niederlage (0:2 bei Nebra II) ist Philipp Kleins Team in die neue Saison gestartet. „Das ist ganz okay angesichts unserer Besetzungsprobleme zuletzt“, sagt der 27-jährige Ingenieur, der als Konstrukteur für eine Maschinenbaufirma in Wiehe arbeitet. Für das anstehende Heimspiel gegen den Gleinaer SV tippt er auf einen knappen Sieg seiner Schützlinge. „Auf unserem kleinen Platz in Saubach geht es immer rauf und runter. Gleina ist ähnlich wie wir gestartet, aber am Ende werden wir die Nase vorn haben“, so Klein, der sich inzwischen mit der kleinen, nur acht Teams umfassenden Kreisliga-Staffel angefreundet hat. „Da hast du kurze Wege und immer Derbys. Was ich jedoch nicht ganz verstehe, ist, dass nicht an jedem Wochenende vier Partien ausgetragen werden, sondern meist nur drei.“

Philipp Klein, neuer Trainer des Kreisligisten Fortuna Bad Bibra/TV Saubach, ist in dieser Woche unser Tippspiel-Experte. (Foto: Klein)

LANDESLIGA Süd: Rot-Weiß Alsleben - SC Naumburg. Nach dem glatten 3:0-Heimsieg gegen Günthersdorf dürfte nun für die Domstädter beim aktuellen Tabellenletzten in Alsleben theoretisch nichts anbrennen, zumal sie sich in der abgebrochenen vergangenen Saison auswärts schadlos gehalten und mehr Punkte als zu Hause geholt haben.

Philipp Klein tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:2.

LANDESKLASSE: FC RSK Freyburg - ESV Herrengosserstedt. Der dritte Spieltag hat nun das erste Regionalderby der Staffel 9 im Programm. Dabei empfangen die mit einem Sieg und einer Niederlage gestarteten RSK- Kicker die von zwei klaren Schlappen gebeutelten Herrengosserstedter (0:4, 2:5), die zurzeit das Tabellenende „zieren“. So wie die Jahnstädter am morgigen Samstag sicher darauf aus sein werden, nach dem knappen 1:2 in Braunsbedra gleich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, wird der ESV die Negativserie stoppen wollen. Ob ihm dies allerdings nun ausgerechnet gegen die Freyburg gelingt, gegen die er die letzten sieben Pflichtspiele (sechsmal Landesklasse, einmal Pokal) allesamt verloren hat? Der letzte Erfolg datiert vom 8. März 2008; damals konnte man noch als SGH zu Hause mit 3:1 gewinnen.

Philipp Klein tippt 3:0, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

BSC 99 Laucha - Wacker Wengelsdorf. Die Glockenstädter haben gegen die Wengelsdorfer eine zwar insgesamt knapp positive Bilanz (3/4/2 in Landesklasse und Kreisoberliga), dafür aber eben auch eine leicht negative Heimquote (1/2/2). Diese könnte morgen ausgeglichen werden. Dafür, dass dies auch gelingt, könnte sprechen, dass die Lauchaer den besseren Saisonstart hatten als das Wacker-Team. Wobei sie wieder ihrem Ruf gerecht wurden, „Ergebnisminimalisten“ zu sein (1:0 gegen Burgwerben, 0:1 in Leuna), während Wengelsdorf zweimal verlor (1:3 in Freyburg, 0:2 gegen den SSC Weißenfels II).

Philipp Klein tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

KREISOBERLIGA: SV Mertendorf - Blau-Weiß Bad Kösen. Im Burgenland-Oberhaus hat auch der dritte Spieltag wieder ein Regionalderby zu bieten. Die Mertendorfer empfangen die Kurstädter, die - zumindest für Außenstehende überraschend - am vergangenen Sonntag zu Hause mit 0:1 gegen Großkorbetha verloren haben. Eine neuerliche Schlappe will das Team von Trainer Matthias Große natürlich unbedingt vermeiden, um nicht das große Ziel Aufstieg zu gefährden. Die ihrerseits mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Wethautaler hoffen indes auf ihre Heimstärke in Vergleichen mit den Blau-Weißen. Immerhin haben sie von fünf Kreisoberliga-Heimspielen gegen Bad Kösen nur eines verloren; dies war allerdings das letzte vor dem jüngsten Lockdown (mit 1:2 Mitte September vergangenen Jahres). Zuvor hatte die SVM je zwei Siege und Remis gegen das Team vom Gradierwerk erreicht.

Philipp Klein tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:3.

FC ZWK Nebra - Grün-Gelb Osterfeld. Die am vergangenen Sonntag erstmals gegen Lossa/ Rastenberg siegreichen Unstrutstädter (2:1 - im achten Anlauf!) haben mit den Osterfeldern ein Team zu Gast, das bislang für Furore in diesem Spieljahr sorgte. Die Grün-Gelben, die in den vergangenen Serien permanent im Abstiegskampf gesteckt hatten, stehen nach zwei Siegen momentan auf Rang zwei der Tabelle. Die Heimbilanz der Nebraer gegen die Matzturmstädter sieht recht ordentlich aus (4/1/2), aber nach zunächst vier Siegen konnte das ZWK-Team zuletzt dreimal nicht gewinnen (1:3/0:2/1:1).

Philipp Klein tippt 3:2, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

Lossa/Rastenberg - TSV Tröglitz. Während das gastgebende Tabellenschlusslicht immer noch, wie sonst nur noch die Mertendorfer, auf die ersten eigenen Zähler in dieser Saison wartet, haben die Tröglitzer ja schon per Überraschungs-Remis in Naumburg einen Punkt an Land ziehen können. Ihre bisherigen beiden Heimspiele gegen den TSV hat die Eintracht/Union-Kombi nicht verloren (je ein Sieg und Remis).

Philipp Klein tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:1.

TSV Großkorbetha - SC Naumburg II. Einen unerwarteten Dämpfer erhielt vor Wochenfrist die SCN-Reserve daheim gegen ebenjene Tröglitzer, als sie in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand kassierte. Nun müssen die Domstädter bei den Großkorbethaern ran, die zuletzt mit dem 1:0-Sieg bei Meisterschaftsfavorit Bad Kösen aufhorchen ließ und aktuell Spitzenreiter ist.

Philipp Klein tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 0:1.

KREISLIGA: Bad Bibra/Saubach - Gleinaer SV. Der Ausgang dieser Partie scheint völlig offen zu sein. Im bislang einzigen Punktspiel gegeneinander trennten sich die Fortuna/TV-Kombination und die Gleinaer vor fast genau zwei Jahren (am 31. August 2019, das Rückspiel und beide Partien der Saison 2020/21 fielen Corona zum Opfer) mit einem 1:1. Und beide Teams sind jeweils mit Sieg und Niederlage gestartet.

Philipp Klein tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt 3:2.

KREISKLASSE: FSV Klosterhäseler - Germania 99 Schönburg/Possenhain. Letzteres gilt auch für die Begegnung in Klosterhäseler. Bekannt ist, dass die Gastgeber mit Remis und Niederlage wenig berauschend in das neue Spieljahr gestartet sind, aber eine leicht positive Heimbilanz gegen die Kicker aus Schönburg und Possenhain vorweisen können (2/2/1). Die Germanen haben als einziges Team der Staffel noch keine Partie bestritten. Daher ist auch nicht ansatzweise zu beurteilen, was sie in dieser Saison „auf der Pfanne“ haben.

Philipp Klein tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

SG ZW Karsdorf - Baumersrodaer SV II. Mit ihrem 2:1-Sieg beim Reinsdorfer SV haben die Karsdorfer gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, auch Rückschläge wie die 1:5-Heimniederlage gegen die SCN-Dritte wegzustecken. Nun soll gegen die verjüngte BSV-Reserve, die noch kein Gegentor kassiert und schon vier Punkte eingeheimst hat, „scharf nachgewaschen“ werden.

Philipp Klein tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 4:2.