Derby-Krimi in Laucha - SCN startet mit Remis, Nebra mit Sieg

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Wochenende in ihren Punktspielen folgende Resultate.

LANDESLIGA: SC Naumburg - 1. FC Zeitz 0:0. Für die Domstädter war es eine „erste Standortbestimmung“, wie Trainer Matthias Krause sagte. Zum Saisonauftakt noch spielfrei gewesen, empfingen sie nun den Aufsteiger aus Zeitz, der wiederum mit einem Erfolg in die neue Spielzeit gestartet war und aufgrund vieler hochkarätiger Neuzugänge auch als sehr ambitioniert gilt. 142 Zuschauer im Naumburger Stadion an der Saalestraße sahen demzufolge auch ein umkämpftes, relativ ausgeglichenes Spiel. „Ich denke, beide Seiten können am Ende mit dem Punkt leben, auch wenn wir meiner Meinung nach die beiden klarsten Chancen der Partie hatten“, so Coach Krause. Während die Elsterstädter zwar zu einigen Abschlüssen, aber wenig akuter Torgefahr kamen, hatten die Platzherren unter anderem den Schuss an den Außenpfosten von Lucas Sedivy zu bieten. Ansonsten dominierten jedoch die Abwehrreihen, so dass es beim torlosen Unentschieden blieb.

Philipp Döring, Kapitän der Naumburger Landesligamannschaft, beim Einwurf. (Foto: Torsten Biel)

Am kommenden Wochenende sind die Naumburger im Landespokal gefordert, wenn man bei den eine Etage tiefer kickenden Leunaern antritt. „Den Pokal nehmen wir sehr ernst, da er immer die Chance bietet, einen Topclub wie den HFC zu empfangen. Außerdem haben wir einen breiten Kader, und da ist das eine Chance für jeden Spieler, sich anzubieten“, so Krause weiter.hbo

LANDESKLASSE: FC RSK Freyburg - Wacker Wengelsdorf 2:0 (0:0). Nach einem „ganz schönen Krampf mit viel Abtasten in Hälfte eins“, wie Freyburgs Trainer Ronny Sieber einschätzte, verdienten sich die Freyburger am Freitagabend mit einer starken zweiten Halbzeit den ersten Saisonsieg. Die Wengelsdorfer, die vor allem mit langen Bällen agierten, hatten vor der Pause einen Abseitstreffer erzielt, konnten aber nach dem Wechsel die konditionellen Vorteile der Platzherren nicht mehr kompensieren. Zugute kam dem FC RSK natürlich, gleich zu Beginn des zweiten Abschnittes in Führung zu gehen. Nach einer scharfen Hereingabe von Pierre Gottschalk hielt Max Schirner (51.) im Fünfmeterraum den Fuß hin und spitzelte den Ball zum 1:0 ins Tor. Von 150 Zuschauern angetrieben, gewannen die Hausherren nun die Mehrzahl der Zweikämpfe und bekamen durch den eingewechselten Jens Diener zusätzlichen Auftrieb. Und so war es auch eine starke Vorarbeit von Diener, die Jonas Weise kurz vor Schluss per Kopfball zum 2:0-Endstand veredelte. „Ich habe in meiner Pausenansprache gesagt, dass wir zeigen müssen, dass wir richtige Männer sind und keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Das wurde dann klasse umgesetzt. Behalten wir das bei, ist mir vor der Saison überhaupt nicht bange“, so Coach Sieber.

LANDESKLASSE: BSC 99 Laucha - ESV Herrengosserstedt 1:1 (0:0). Ein zweikampfintensives, aber faires Derby mit einer packenden, ereignisreichen Schlussphase bekamen die Zuschauer in Laucha geboten. Dort dominierten zunächst die Abwehrreihen, so dass sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte. Die größte Chance im ersten Durchgang hatten dabei die Glockenstädter, als Matthias Meissner nach einer Standardsituation zum Kopfball kam, Herrengosserstedts Torwart Max Nürnberger die Kugel aber noch stark aus der Ecke fischen konnte.

In Hälfte zwei hingegen wurde zunächst der ESV gefährlich. Nach einem Lauchaer Ballverlust lief Elias Meyer allein auf das Tor von BSC-Keeper Robert Reis zu, schoss aber knapp am langen Pfosten vorbei. Vieles deutete danach auf ein torloses Remis hin, aber in der 80. Minute wurde Alexander Saal im Herrengosserstedter Strafraum gefoult, und Meissner nutzte vom Elfmeterpunkt die Chance zum 1:0. Doch mit dem ersten Saisonsieg des im Vorjahr drittplatzierten BSC 99 wurde es nichts. Wieder leistete man sich einen Ballverlust im Mittelfeld, woraus ein Freistoß resultierte, den ESV-Urgestein Benjamin Hackbart an den Innenpfosten schoss, von wo der Ball an Schlussmann Reis prallte und anschließend zum 1:1 ins Tor ging. „Natürlich schade für uns. Wobei man sagen muss, dass es ein gerechtes Unentschieden war, zumal die Gäste nach dem Ausgleich sogar noch eine riesige Kontermöglichkeit zum 1:2 hatten, die sie aber nicht genau genug ausspielten“, so das Fazit des Lauchaer Trainers Ronny Starch.

LANDESKLASSE: SG Spergau - Blau-Weiß Bad Kösen 0:2 (0:2). Zwei Spiele, sechs Punkte: Der Bad Kösener Traumstart ist perfekt. In Spergau war der Dreier für den Aufsteiger aber hart erkämpft. Zunächst kamen die Kurstädter nicht ins Spiel, sie gingen aber glücklich in Führung. Nach einer Diskussion um eine mögliche Abseitsstellung schaltete Routinier Marc Eschrich am schnellsten und schob zum 0:1 (42.) ein. Das gab den Gästen Auftrieb. Das 0:2 lag in der Luft und fiel, als Oliver Eschrich eine Ecke seines Bruders Marc einköpfte. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Führung verwaltet. Unser Torwart Tony Stempner hat zweimal stark pariert, sonst wäre es richtig eng für uns geworden“, so Bad Kösens Trainer Matthias Große.

KREISOBERLIGA: FC ZWK Nebra - Baumersrodaer SV 4:1 (2:1). Während die Baumersrodaer mit einer Auftaktniederlage im Gepäck anreisten, war es für die Nebraer der Saisonstart. Und dieser ging zunächst in die Hose, da Florian Frenzel den gastierenden BSV in der 13. Minute in Führung brachte, als er einen Nebraer Fehler im Aufbauspiel gnadenlos ausnutzte. Doch der FC ZWK schlug sofort zurück. Richard Fritsche glich nur drei Minuten später aus, als er aus Nahdistanz eine Flanke von Lukas Sander verwertete. Und Sander war es dann selbst, der die Unstrutstädter in Führung brachte. In der 33. Minute traf er per Flachschuss zum 2:1.

Baumersroda wehrte sich nach Kräften, wurde aber vorn nur selten gefährlich. So etwas wie die Vorentscheidung war es deshalb, als Oliver Schulschefski (53.) eine schöne Einzelaktion nach der Pause mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß zum 3:1 abschloss. Der BSV machte daraufhin noch mal ein wenig Druck. Treffen konnten aber nur noch einmal die Platzherren: Fritsche (81.) blieb allein vor Baumersrodas Torwart Yves Schreiber cool und traf zum 4:1-Endstand.

KREISOBERLIGA: SC Naumburg II - 1. FC Zeitz II 1:0 (1:0). Nach der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag in Profen waren die Naumburger um Wiedergutmachung gegen die mit einem Sieg gestartete Zeitzer Reserve bemüht. Und dies glückte auch, wobei die Naumburger zunächst an ihrer eigenen Chancenverwertung verzweifelten. Bastian Schlag gleich dreimal sowie Steven Krumbholz und Stefan Schulze hatten im Verlauf der ersten Halbzeit das 1:0 auf dem Fuß. Der Führungstreffer fiel dann kurz vor der Pause aber doch noch, als sich Tim Romahn gut über die Außenposition bis zur Grundlinie durchsetzte und Schlag die Hereingabe nur noch über die Linie drücken musste. Die Zeitzer hingegen versuchten es mit vielen langen Bällen, was hin und wieder zu brenzlichen Aktionen und auch zu zwei guten Gelegenheiten der Gäste führte.

Mit der Fülle an Strafraumszenen war es dann aber nach dem Seitenwechsel vorbei. Kampf und viele Fouls zwischen den Strafräumen bestimmten nun die Begegnung. Die Naumburger schafften es dabei, ihren Vorsprung zu verteidigen und verpassten - abermals durch Schlag - einen deutlicheren Erfolg.

KREISOBERLIGA: TSV Tröglitz - Lossa/Rastenberg 0:1 (0:0). Wie die Bad Kösener eine Etage höher haben auch die Kicker der SG Lossa/Rastenberg den perfekten Saisonstart hingelegt. Nach dem Heimerfolg über Burgwerben/Rot-Weiß Weißenfels II gelang nun der etwas schmeichelhafte, aber nicht unverdiente Dreier in Tröglitz. Dabei verlief die erste Halbzeit ohne große Höhepunkte. Michael Neuhauß zielte bei einem Fernschuss etwas zu hoch, während die Platzherren ihre zwei agilen Stürmer nicht entscheidend genug in Szene setzen konnten.

Als die Gäste von der Finne in der Halbzeit realisiert hatten, dass an diesem Tag mehr als nur ein Unentschieden drin ist, erhöhten sie etwas den Druck. Devrim Sieren verfehlte zunächst mit einem Heber das Ziel, doch kurz darauf machte es Sturmkollege Mario Rahaus (78.) besser, als er nach einer Ecke mit einem Schlenzer ins lange Eck das Tor des Tages erzielte. Lossa/Rastenberg brachte die Führung anschließend über die Zeit, ohne wirklich noch einmal in größere Not zu geraten.