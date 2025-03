Ein Kapitel Stadtgeschichte Der unerfüllte Traum vom Naumburger Freibad - Weshalb Pläne am Damaschkeplatz den Bach runter gingen

Wo heute am Damaschkeplatz in Naumburg Gärten stehen, sollte man einst schwimmen können. Der Bau der Anlage startete zwar, doch dann erfolgte plötzlich das Aus. Was damals die Gründe dafür waren.