Das Naumburger Ehepaar Paluch erhält 1954 die Baugenehmigung für ein Kinderkarussell. Es steht jahrelang am Berliner Alexanderplatz – und nun auf dem Naumburger Weihnachtsmarkt. Ab wann es gefahren werden kann.

Die Schaustellerfamilie René (v.l.), Gabriela und Dieter Preuß auf dem 1954 von Familie Paluch in Naumburg gebauten Kinderkarussell.

Naumburg. - An der Naumburger Henne wohnten Hildegard und Gerhard Paluch, als sie 1954 bei der Stadt die Baugenehmigung für ein „Kinderkarussell mit 32 Sitzplätzen“ beantragten. Paluchs durften bauen, das Karussell entstand. Jahrzehnte ließ es Kinderherzen höherschlagen. Es kam herum, stand jahrelang auf dem Berliner Alexanderplatz, wie Dieter Preuß erzählt, bis es schließlich verschliss. „Ich habe es 1987 gekauft, da war es ein einziger Schrotthaufen, das muss man so ehrlich sagen. Aber es war ein Unikat und gleichzeitig typisch für die Hängebodenkarussells der damaligen Zeit“, so Preuß.