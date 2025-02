Das Naumburger Standesamt hatte es im vergangenen Jahr mit einzigartigen Kindernamen, nur drei gleichgeschlechtlichen Hochzeiten und einer gesunkenen Zahl an Todesfällen zu tun. Was die Statistik sonst noch aussagt.

Naumburg. - Am Donnerstagvormittag erst beklagte die Gewerkschaft Verdi, dass die Arbeitsbelastung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst immer stärker wird. Dass die Mitarbeiter des Naumburger Standesamtes in 2024 gut zu tun hatten, lag aber unter anderem auch an einer erfreulichen Tatsache: Es wurden wieder mehr Kinder in der Domstadt geboren. Die 424 beurkundeten Geburten waren immerhin 30 mehr als noch im Vorjahr, wie es aus dem Rathaus auf Anfrage unserer Zeitung heißt.