Das Einsparen geht weiter

Bad Bibra - „Sehr angespannte Etatlage“, „nicht ausgeglichen“, „schlechte Kassenlage“, „negativer Finanzmittelbestand“ - so beschrieb Katrin Alt vom Fachbereich Finanzen der Verbandsgemeinde An der Finne während der jüngsten Bad Bibraer Gemeinderatssitzung den diesjährigen Haushalt der Finnestadt. Folglich geht diese mit ihren Finanzen in eine weitere Konsolidierungsrunde. Überraschend kam das für die Ratsmitglieder nicht, war das Zahlenwerk doch in den Ausschüssen vorberaten worden. Folglich wurden der Etat, das Konsolidierungskonzept sowie der Maßnahmeplan, mit dem das Liquiditätskreditvolumen abgebaut werden soll, diskussionsfrei jeweils einstimmig beschlossen.