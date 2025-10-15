weather spruehregen
  4. S-Bahn-Anschluss für Naumburg und Weißenfels: Darum rollt die neue S-Bahn vorerst nicht durch den Leipziger City-Tunnel

Zum Fahrplanwechsel im Dezember bekommen Naumburg und Weißenfels S-Bahn-Anschluss nach Leipzig. Warum die neue S6 dort aber schon am Hauptbahnhof endet statt durch den City-Tunnel zu fahren.

Von Alexander Schierholz 15.10.2025, 16:56
(Foto: imago/Rüdiger Wölk)

Naumburg/Leipzig/MZ - Der vor zwölf Jahren eröffnete Leipziger City-Tunnel ist das Herzstück der S-Bahn-Mitteldeutschland. Die Unterquerung der Leipziger Innenstadt spart Zeit, weil der Wechsel der Fahrtrichtung im Hauptbahnhof entfällt. So werden direkte Verbindungen möglich, die es vorher lange nicht gab – etwa mit der S5 von Halle nach Altenburg und Zwickau. Nun werden Mitte Dezember auch Naumburg und Weißenfels an das S-Bahn-Netz angeschlossen. Doch von den Vorteilen des Tunnels profitieren sie noch nicht: Die neue S6 aus Naumburg endet vorerst im Leipziger Hauptbahnhof, für ein Jahr. Der Grund ist Geldmangel.