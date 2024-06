Wo geht’s lang, was ist zu sehen? 4,2 Kilometer misst die Strecke, die man in Bad Kösen mit Start an der Kinderklinik „Am Nicolausholz“ laufen kann und dabei zehn Stationen absolviert.

Bad Kösen. - Was tun, wenn einem während der Reha langweilig wird? Vielleicht einen Ausflug machen und dabei zum Entdecker werden? In Kinderklinik und Jugendhaus „Am Nicolausholz“ von Median in Bad Kösen schwelte schon lange der Gedanke, die Patientinnen und Patienten samt ihren Eltern in die „Spur“ zu schicken – das aber mit Plan. Geocaching lautet das Zauberwort, wobei man sich in diesem Falle auf eine 4,2 Kilometer lange Tour beginnend an der Klinik bis Richtung Wehr und zurück begibt.

Anzulaufen und zu erkunden sind insgesamt zehn Stationen, an denen jeweils Fragen zu Gegebenheiten vor Ort zu beantworten sind. Zu den Stationen findet man mit einer vom Landesverwaltungsamt in Halle erstellten Software. Idealerweise öffnet man Google-Maps im Browser oder per App und gibt einen Code ein. Befindet man sich beispielsweise am Ausgangspunkt, der Klinik, ist man in der Online-Karte sofort an Ort und Stelle und kann losmarschieren. Verlaufen? Ausgeschlossen.

Bei Google Maps ist lediglich ein Plus-Code einzugeben, schon ist man in der Spur. (Foto: Torsten Biel)

Alle Stationen bis auf eine sind zudem behinderten- und rollstuhlgerecht zu erreichen. Die Kösener Spielzeug-Erlebniswelt oder die Radinsel gehören beispielsweise dazu, ebenso der Borlachschacht und das Gradierwerk – oder auch „nur“ ein schöner Aussichtspunkt. Die Idee einer Erkundungstour durch Bad Kösen, die idealerweise „echte“ und digitale Welt miteinander verbindet, schwelte im Kollegenkreis der Klinik schon lange, wie Geschäftsführerin Kerstin Budde-Große jetzt zur Einweihung der Geocaching-Strecke, an der unter anderem Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) teilnahm, sagte. Die Umsetzung erfolgte letztlich über das Landesverwaltungsamt in Person von Jan Weiner, der schon mehrere solcher Touren in Sachsen-Anhalt geplant hat – ein Bildungsauftrag, dem sich das Land verschrieben habe, wie er verdeutlichte. Ob die Strecke einmal verlängert wird oder eine weitere hinzukommt? Weiner: „Mit 4,2 Kilometern Länge kann sie für die Jüngsten durchaus schon eine Herausforderung sein, weshalb die Distanz ausreicht. Eine weitere Tour ist hingegen durchaus möglich“, so Weiner. Es gäbe auch den Gedanken, entsprechende Flyer zum Projekt an den Tourist-Infos Bad Kösen und Naumburg auszulegen, damit die Geocaching-Tour breites Interesse weckt.

In der Kinder-Reha-Klinik absolvieren zwischen 80 und 110 Kinder im Alter von drei bis 18 Jahren ihre Reha, hinzu kommen 60 bis 70 begleitende Erwachsene.