Die Stadt Naumburg muss 2025 einen neuen Pächter für den Campingplatz am Blütengrund suchen. Zuvor braucht es eine Planung - auch für den Teich.

Campingplatz in der schönsten Lage überhaupt braucht neuen Pächter

Am Naumburger Blütengrund steht Umbruch an

Naumburg. - Im Vergleich zu anderen Campingplätzen hat der am Naumburger Blütengrund eine unschlagbare Fünf-Sterne-deluxe-Lage. Was die Ausstattung angeht, ist er hingegen nur „okay“ – denn so lautet auf Basis von 71 Bewertungen das Prädikat auf dem großen Portal camping.info im Internet.