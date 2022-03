Burgenlandkreis: Landratsamt, Jobcenter und Abfallwirtschaft wieder geöffnet

Naumburg - Ab Montag, 21. März, öffnen das Landratsamt und das Jobcenter Burgenlandkreis sowie die Verwaltung der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd wieder für den allgemeinen Publikumsverkehr. „Somit ist es für Einwohnerinnen und Einwohner wieder möglich, zu den bekannten Öffnungszeiten die Verwaltungen zu betreten. Dabei bleiben die Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen und des Mindestabstandes sowie das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung die wichtigsten Voraussetzungen, um die Ausbreitung der Corona-Infektionen nicht weiter voran zu treiben“, heißt es in einer vom Landratsamt veröffentlichten Mitteilung. Im Straßenverkehrsamt und in der Führerscheinstelle sind damit neben digitalen und postalischen Diensten auch Vorsprachen ohne Terminvergabe wieder möglich, geht aus der Mitteilung weiter hervor.

Auch die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle wird ab 21. März wieder in Naumburg, Weißenfels und Zeitz während der Sprechzeiten vollumfänglich und ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet sein. Ebenso kann die Führerscheinstelle in Naumburg ohne Termin innerhalb der Sprechzeiten aufgesucht werden. Für die Führerscheinstelle in den Außenstellen Weißenfels und Zeitz muss jedoch weiterhin online ein Termin gebucht werden. Dabei bittet die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle um Beachtung, dass weiterhin viele Anliegen, insbesondere der Führerscheinpflichtumtausch, nach wie vor online beantragt und die notwendigen Unterlagen per Post an das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises in die Schönburger Straße 41 in 06618 Naumburg gesendet werden können. Die notwendigen Antragsunterlagen sind im Internet abrufbar oder können telefonisch, per E-Mail oder schriftlich vom Straßenverkehrsamt abgefordert werden.

Im Zuge der bundespolitisch gewünschten Öffnungen entschloss sich auch der Burgenlandkreis trotz immer noch hoher Infektionszahlen zu diesem Öffnungsschritt. Die Sprechzeiten des Straßenverkehrsamtes: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag je 8 Uhr bis 11.30 Uhr sowie Dienstag außerdem 13 Uhr bis 17.30 Uhr und Donnerstag außerdem 13 Uhr bis 15 Uhr. (ag)

Im Internet unter: www.burgenlandkreis.de/de/ strassenverkehrsamt.html