Burgenlandkreis fördert kulturelle Leuchttürme: Welche Projekte davon profitieren

Naumburg/Weissenfels - Der Burgenlandkreis wird in diesem Jahr erneut mit Zehntausenden Euro ortsansässige Kultureinrichtungen unterstützen. Der Kulturausschuss des Kreistages hat in seiner jüngsten Sitzung der Vergabe von 216.430 Euro zugestimmt, mit denen namhafte Institutionen wie etwa das Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels gefördert werden sollen. Ebenfalls Rückendeckung erhielt der Vorschlag der Kreisverwaltung, in diesem Jahr weitere 34.070 Euro für Kulturprojekte auszugeben. Dabei handelt es sich etwa um verschiedene Ausstellungen, Konzertreihen und Theateraufführungen.