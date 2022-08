Burgenland-Reserve bestreitet Auftaktspiel beim Aufsteiger

Marcus Deibicht (2.v.l.), Coach des HC Burgenland II, geht am kommenden Wochenende mit zwei Neuzugängen in die neue Saison der Sachsen-Anhalt-Liga: Jonas Hassenmeier (l.) und Lucas Haucke (2.v.r.), die beide vom Weißenfelser HV gekommen sind. Ob auch Tim Kurrat (r.), der beim SCM ausgebildet wurde und Sohn der Magdeburger Handball-Legende Helmut Kurrat ist, dazugehören wird, hängt indes noch von einigen Formalitäten ab.

Plotha - „Ich hätte mir gern die eine oder andere Woche mehr an Vorbereitung gewünscht, weil zuletzt noch so mancher Spieler im Urlaub war, aber wir müssen es so nehmen, wie es ist.“ Marcus Deibicht, Spielertrainer der zweiten Männermannschaft des HC Burgenland, setzt dann doch eher auf Pragmatismus. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, denn bereits am kommenden Sonntag, 4. September, beginnt für ihn und seine Schützlinge die neue Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga: mit einem Auswärtsspiel beim für die HCB-Männer noch unbekannten, aber gewiss ziemlich starken Aufsteiger SV Eintracht Gommern.

Der Neuling aus der Nähe von Magdeburg, im Kreis Jerichower Land gelegen, ist für seine sehr gute Nachwuchsarbeit bekannt, weiß auch Marcus Deibicht. Und im vergangenen Spieljahr der Verbandsliga-Nordstaffel hat er sich mit 23 Siegen und nur einer Niederlage eindrucksvoll als Meister mit neun Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten BSV Magdeburg durchgesetzt. „Das ist gleich eine ganz harte Nuss“, so der Coach der HCB-Reserve.

Dreikampf im Tor, „Fichte“ in Doppelfunktion

Um das große Saisonziel Klassenerhalt - dafür sind 14 bis 16 Punkte nötig, denkt Deibicht - zu erreichen, „müssen wir unsere Heimspiele gegen die Mitkonkurrenten im unteren Tabellendrittel ziehen und zusätzlich auch die Favoriten das eine oder andere Mal ärgern“. Ihre Heimspiele tragen die Burgenländer in der Regel sonntags ab 16.30 Uhr in Plotha aus. Die erste Partie vor eigenem Publikum findet jedoch an einem Sonnabend (10. September, 18.30 Uhr, gegen den USV Halle II) statt. Vor allem wohl auch deshalb, weil einen Tag später die eigene erste Mannschaft im Naumburger „Euroville“ gegen den HSV Bad Blankenburg in die neue Saison der Mitteldeutschen Oberliga startet und man natürlich nicht parallel antreten will. Die Fans, auf die beide HCB-Teams angewiesen sind, können sich schließlich nicht zerteilen.

Im Kader der Burgenland-Reserve hat sich nach dem erst im Saisonendspurt geschafften Klassenerhalt in der Sommerpause einiges getan. Rechtsaußen Bastian Pohl, der zwischenzeitlich sogar für die Erste vorgesehen war, ist nach Apolda gewechselt. Der routinierte Kreisläufer Christian Haufe gönnt sich eine schöpferische Pause und steigt frühestens im Winter eventuell wieder ein. Und Deibichts bisheriges Co-Trainer-Duo gehört auch nicht mehr zur Crew: Kevin Lang ist beruflich zu sehr eingebunden, Sebastian Enke konnte ein Angebot seines Heimatvereins TSV Reichardtswerben einfach nicht ablehnen.

Trainiert zusammen mit Marcus Deibicht die HCB-Zweite: Stephan Fichtner, der auch noch am Kreis spielt. (Foto: Torsten Biel)

Kompensiert werden die Verluste am Kreis und auf der Trainerbank vom erfahrenen Stephan Fichtner in Personalunion. „Fichte“ ist am vergangenen Samstag sogar zum besten Spieler des „Turniers“ in Plotha - weil zwei Teams abgesagt hatten, gab es zwei Duelle mit den Thüringern vom HC T&C Behringen-Sonneborn und dabei einen Sieg und eine Niederlage - gewählt worden. Als Pohl-Nachfolger soll der junge (und erst ab Herbst spielberechtigte) Linkshänder Tim Krenz aufgebaut werden. Im Tor kämpft neben Max Knoblauch und Rückkehrer Matthias Manz auch der bisherige Linksaußen Jakob Aumann, der wegen anhaltender Schulterprobleme zwischen die Pfosten gewechselt ist, um die Position als Nummer eins. Und im Rückraum hat die HCB-Zweite mit Jonas Hassenmeier und Lucas Haucke Verstärkung vom Weißenfelser HV erhalten.

Treffen mit Sponsoren, Sieg gegen Kairis's Ex-Team

Eine durchaus gelungene Generalprobe vor dem Saisonstart in der Mitteldeutschen Oberliga (mit dem Heimspiel am 11. September im Naumburger „Euroville“ gegen den HSV Bad Blankenburg) haben die Handballmänner des HC Burgenland beim eigenen Turnier am Samstag in Plotha gefeiert. Zwar unterlagen sie dem Drittligisten Werder/Havel mit 33:40 (18:22), doch gegen den Oberliga-Rivalen HBV Jena, den bisherigen Verein ihres neuen Trainers Svajunas Kairis (wir berichteten), feierten die Hausherren einen ungefährdeten 29:22-Erfolg. Die besten Torschützen gegen die Gäste aus Brandenburg waren Janko Pesic (7) sowie die Neuzugänge Tim Bielzer (kam vom Dessau-Roßlauer HV) und Niklas Seifert (DHfK Leipzig II/je 5). Gegen die Thüringer war Tom Hanner sechs Mal für die Burgenländer erfolgreich, die auf einige Akteure, darunter Kapitän Kenny Dober, verzichten mussten.

Bei der Saisoneröffnung mit den Sponsoren in der Naumburger Wein- und Sektmanufaktur: Kevin Szep-Kis (v.r.), Mirco Fritzsche und Neuzugang Marian Voigt unterhalten sich mit Thomas Röhrborn. (Foto: Torsten Biel)

Am Abend zuvor hatte sich das Oberliga-Team zur offiziellen Saisoneröffnung mit den Sponsoren des Clubs in der Naumburger Wein- und Sektmanufaktur getroffen. 2021 hatte diese Veranstaltung auf dem „Bismarckturm“ stattgefunden. „Wir wollen unseren Unterstützern nicht nur mit guten sportlichen Leistungen danken, sondern auch auf diese Weise, Das haben sie einfach verdient“, so HCB-Präsident Uwe Gering, der den Geldgebern die neue Mannschaft samt Coach Svajunas Kairis vorstellte.