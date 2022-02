Burgenland-Ranglistenserie vor Re-Start

Naumburg - Während der Kreisfachverband der Kegler wegen der Corona-Krise einen vorzeitigen Schlussstrich unter die unterbrochene Saison gezogen hat (Tageblatt/MZ berichtete) und die hiesigen Fußballer sich dagegen auf den Re-Start der Meisterschaft freuen, sind auch die Leichtathleten des Burgenlandkreises sehr optimistisch, in absehbarer Zeit wieder zur Normalität zurückkehren zu können. So soll die beliebte Serie der Ranglistenläufe in diesem Jahr wieder komplett ausgetragen werden, nachdem sie 2020 und 2021 - abgesehen von vereinzelt durchgeführten Wettkämpfen - zwangspausieren musste.

Naumburger Waldlauf zum Auftakt

„Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Monats März die meisten pandemiebedingten Beschränkungen fallen werden, so dass unserer Ranglistenserie eigentlich nichts mehr im Wege stehen dürfte“, so Mathias Höhlig, Wettkampfwart des Kreisfachverbandes Leichtathletik, gegenüber unserer Zeitung. Und deshalb werde wohl auch die traditionelle Auftaktveranstaltung der Serie, der Naumburger Waldlauf im oberen Teil des Bürgergartens mit Start und Ziel auf der Waldschlosswiese an der Neidschützer Straße, zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfinden können.

Am Sonnabend, 26. März, sind dort Rennen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen über verschiedene Distanzen (von 0,8 bis 11,1 Kilometer) geplant. Voranmeldungen für diesen Lauf sollen demnächst unter www.zpn-timing.de/veranstaltungen bis zum 18. März möglich sein. Im Rahmen dieses Wettkampfes, der von der SSV Eintracht Naumburg ausgerichtet wird, werden die Bezirksmeister im Crosslauf ab der Altersklasse 10 ermittelt.

„Auch wenn das Angebot an Läufen in den beiden vergangenen Jahren sehr begrenzt war, gehen wir nach einem möglichen Re-Start nicht unbedingt von einem großen Ansturm aus, sondern von eher weniger Teilnehmern als vor Corona“, sagt Michael Strenzke, Vorsitzender der SSV Eintracht.

Dem Naumburger Waldlauf werden - sofern alles glattläuft - in diesem Jahr elf weitere Ranglistenwettbewerbe sowie die Kreismeisterschaften der Mittelstreckenstaffeln folgen (siehe auch Kasten „Termine 2022...“). Nicht mehr im Programm sind der TWN-City-Lauf in Naumburg - weil es auch in diesem Jahr keine Sporttage mit dem Internationalen Straßengehen in der Domstadt geben wird (wir berichten noch) - sowie der Auenseelauf in Granschütz, der Sonnenwendlauf in Breitenbach und der Herbstlauf in Meuselwitz.

Die geplanten Termine 2022

Das sind die Ranglistenläufe in diesem Jahr (geplant): Sonnabend, 26. März: Waldlauf der SSV Eintracht Naumburg Freitag, 22. April: Kreismeisterschaften über 5.000 und 10.000 Meter in Weißenfels Sonnabend, 7. Mai: Finnelauf der SG Finne Billroda in Tauhardt (Landescup-Wettbewerb) Sonntag, 8. Mai: Scharnhorst-Lauf in Großgörschen Pfingstmontag, 6. Juni: Gerstewitzer Mühlentaglauf in Nellschütz (Landescup-Wettbewerb) Sonntag, 12. Juni: Globus-Lauf in Theißen Sonntag, 3. Juli: Hochkippenlauf in Profen Freitag, 8. Juli: Berglauf-Kreismeisterschaften in Bad Kösen Sonnabend, 20. August: Jahn- Gedenklauf in Freyburg Sonntag, 21. August: Stadtlauf in Zeitz (Landescup-Wettbewerb) Sonntag, 11. September: Mibrag-Halbmarathon in Profen Sonnabend, 17. September: Rudelsburglauf in Bad Kösen (Landescup-Wettbewerb) Sonnabend, 1. Oktober: Kreismeisterschaften Mittelstreckenstaffeln in Nellschütz (Ranglistenpunkte gibt es hier nur für die Vereins-, nicht aber für die Einzelwertung)

Weitere Läufe 2022 im Kreis ohne Ranglistenwertung: Sonnabend, 18. Juni: Himmelswegelauf mit Ziel in Kleinwangen Sonnabend, 31. Dezember: Silvesterlauf in Nellschütz