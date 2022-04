Bundesstraße 250: Wieder freie Fahrt am Bahnübergang Nebra

Nebra - Autofahrer können aufatmen. Die Bundesstraße 250 ist wieder frei. Die Sperrung am Bahnübergang in Nebra ist aufgehoben, teilte am Freitag das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises mit.

Seit vergangenem Herbst führte die Deutschen Bahn AG am Bahnübergang umfangreiche Erneuerungsarbeiten durch. Die Vollsperrung musste mehrfach verlängert werden. Der Verkehr war in dieser Zeit weiträumig umgeleitet worden. In der Vergangenheit fanden vor Ort zudem Gleisbauarbeiten sowie Arbeiten im Umfeld des Bahnhofs statt. (ag/cm)