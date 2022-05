Büfett als Überraschung: Imbiss-Inhaber dankt Karsdorfer Feuerwehr für Hilfe

Wetzendorf - Mit einem reichhaltigem Büfett überraschte der Inhaber der Imbiss-Gaststätte „Zum Strumpf“ in Karsdorf, Thomas Liebert, die Feuerwehrleute zu ihrer Jahreshauptversammlung in Wetzendorf. Nach dem offiziellen Teil lud er all die Kinder, Frauen und Männer zur köstlichen Stärkung ein. Mit dieser gelungenen Überraschung bedankte sich Liebert für die unverzügliche Hilfe der Einsatzgruppe, die wegen eines Schornsteinbrandes in seinem Haus in Karsdorf im Januar vorigen Jahres angerückt war.

