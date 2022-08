Bücherberge vor Schulstart: Schulbuchverkauf läuft auf Hochtouren

In der Gutenberg-Buchhandlung in Naumburg haben die Mitarbeiter derzeit alle Hände voll zu tun.

Naumburg - Nicht alle haben Schulferien. In der Naumburger Gutenberg-Buchhandlung läuft der Schulbuchverkauf derzeit auf Hochtouren. An Urlaub ist da nicht zu denken. „Ohne unsere Mitarbeiter wäre der Aufwand nicht zu bewältigen“, sagte Inhaberin Dagmar Nüssel, die sich trotz der Hektik Zeit für ein Gespräch nimmt. Denn für die meisten Eltern beginnt nun die Zeit, sich gemeinsam mit ihren Kindern um die neuen Schulbücher für das kommende Schuljahr zu kümmern.

Eltern erwerben meistens nur Arbeitshefte

Wichtige Hilfe, um sich im Schulbuch-Dschungel zurechtzufinden und damit kein Schüler mit einem falschem Buch im Unterricht sitzt, ist die Buchhandlung in der Jakobsstraße. „Uns erreichen Bestellungen von zahlreichen Kunden, gerade jetzt in dieser Zeit“, so die Inhaberin. Die Bücher werden per Liste von den Schulen vorgegeben. Kunden kaufen nur vereinzelt Schulbücher, denn dies lohne sich für die meisten kaum wegen der kurzen Nutzbarkeit. Darüber hinaus würden auch Bücher, die als Leihgaben dienen, bestellt. „Eltern erwerben meistens nur die Arbeitshefte“, erklärte Dagmar Nüssel.

Marie-Luise Mosch, Mitarbeiterin in der Naumburger Gutenberg-Buchhandlung, packt die Tüten für individuelle Bestellungen. (Foto: Andreas Löffler)

Jedes Jahr rollen in die Jakobsstraße Tonnen an neuen Unterrichtsmaterialien an. Für diese gewaltige Menge mietet das Geschäft eigens eine Lagerhalle an. Hier stapeln sich Bände und Hefte kistenweise, die vor Ort kundengerecht sortiert werden. „Die große Menge entsteht, weil alle Schulen unterschiedliche Exemplare für ihren Unterricht verwenden“, so Dagmar Nüssel.

Bestellung im Laden oder online

Auch Lehrkräfte kaufen Schulbücher. „Die Lehrerausgaben, welche die Lösungen beinhalten, können indes nur bei den Verlagen bestellt werden“, erklärt die Geschäftsinhaberin. Die Bestellung erfolgt direkt im Laden oder im Onlineshop. Die Kunden können dann wählen, ob sie das Buch im Laden abholen oder zugeschickt bekommen möchten. Dabei verzeichnet die Buchhandlung eine Zunahme an Online-Bestellungen. Eine Eilbestellung sei auch möglich, die meisten Kunden würden die Bücher bereits am Anfang der Sommerferien bestellen, um sie dann am Ende der Ferien abzuholen.

Seit einiger Zeit ordern Schulen auch digitale Versionen der Schulbücher, jedoch finden diese meistens noch keinen konkreten Einsatzbereich innerhalb des Unterrichts. Daher hält sich die Bestellquote in Grenzen.