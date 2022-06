BSC Laucha steht im Pokalfinale

Alexander Saal (r.) bringt den BSC Laucha gegen Wacker Wengelsdorf mit diesem Schuss in Front und auf die Siegerstraße. Im Burgenlandpokal-Endspiel treffen die 99er entweder auf die SV Mertendorf oder den 1. FC Zeitz.

Laucha - Der BSC 99 Laucha ist in der ersten Halbfinalpartie des Burgenlandpokals seiner Favoritenrolle gerecht geworden und dank eines 2:0-Heimerfolgs gegen Landesklasse-Konkurrent SV Wacker Wengelsdorf ins Endspiel eingezogen, das am 25. Juni im Zeitzer Thälmannstadion ausgetragen wird. Dort treffen die Glockenstädter entweder auf die SV Mertendorf oder den 1. FC Zeitz, die sich am 18. Juni im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.

Die Treffer der Lauchaer erzielten am Freitagabend Alexander Saal Sekunden vor der Pause nach einer Flanke von Lars Porse sowie Maximilian Handt fünf Minuten nach Wiederbeginn nach Vorarbeit von Saal. Handt hatte zwei weitere große Torchancen, doch er scheiterte jeweils am gut reagierenden Gästekeeper Nico Wasewitz. BSC-Kapitän Mario Bothe traf nach einem Eckstoß von Handt mit einem Kopfball nur die Querlatte des Wacker-Gehäuses und spielte später trotz einer Platzwunde mit einem Turban weiter. Die beste Möglichkeit der Wengelsdorfer für den völlig freien Hussein Elmi vereitelte kurz vor Schluss Lauchas Torwart Tobias Schöneburg.

Der Lauchaer Lars Porse bei einem wuchtigen Einwurf. Die gastgebenden Glockenstädter bezwingen den Landesklasse-Rivalen aus Wengelsdorf mit 2:0 und erreichen das Finale, das am 25. Juni in Zeitz ausgetragen wird. (Foto: Torsten Biel)

„Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, aber insgesamt gesehen waren wir spielerisch und in den Zweikämpfen schon besser, und wir hatten auch Chancenvorteile, so dass der Sieg in Ordnung geht“, resümierte BSC-Trainer Ronny Starch.