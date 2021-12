Breitbandausbau: Bis 2023 weiße Flecken im Burgenlandkreis

Naumburg - Bis Ende 2022 sollte der Breitbandausbau im Burgenlandkreis abgeschlossen sein. Doch der Zeitplan verzögert sich, wie Landrat Götz Ulrich (CDU) kürzlich im Kreistag mitteilte. Grund dafür seien in erster Linie Lieferkettenprobleme, die die Deutsche Telekom sowie von ihr beauftragte Unternehmen betreffen. Das Digitalministerium Sachsen-Anhalts habe mit der Telekom jedoch „einvernehmlich Termine für die abschließende und vollständige Realisierung“ der Bauarbeiten festlegen können.

Am längsten müssen demnach die Weißenfelser warten. Die letzten Lücken im Stadtgebiet sollen bis Ende 2023 geschlossen werden. In Hohenmölsen und der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst soll dies bis Ende 2022, in den Verbandsgemeinden Unstruttal und An der Finne bis zum 30. Juni 2023 erfolgt sein.