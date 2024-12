Naumburg/mhe. - Wenn sich die Präsenz einer Immobilienagentur über die Zahl der von ihr vorgenommenen Verwaltungen definiert, dann gehört das Büro von Kevin Wagner in Naumburg ab dem neuen Jahr zu den „Großen“. Der Inhaber von Boltze Immobilien übernimmt dann die Pro Haus Immobilien GmbH mit Sitz in Weißenfels. Deren Geschäftsführer Cornelius Geiger wird in den Ruhestand gehen. In Naumburg haben beide den „Deal“ jetzt wasserdicht gemacht.

