Bad Kösen. - Lang ist die Schlange von Feuerwerksfans an einem eher ungewöhnlichen Ort in Bad Kösen. Auf dem Schützenplatz zwischen „Schöner Aussicht“ und dem Ortsteil Fränkenau. Dort hat Oliver Schob einen Werksverkauf eingerichtet. Seit dem 28. Dezember und noch bis heute bietet der Fachhändler für Feuerwerk und Pyrotechnik dort an, was der „anspruchsvolle Feuerwerksliebhaber“ wünscht. Der 53-jährige Kurstädter wirbt damit, der führende Anbieter auf diesem Gebiet in Mitteldeutschland zu sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.