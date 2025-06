Magnet für Hochzeitspaare, Einheimische und Touristen Von Nacktfotos im Mohnfeld: Doch was hat es mit violetter Pracht nahe Dobichau noch alles auf sich?

Während der etwa zweiwöchigen Blütezeit sind die knallviolett gefärbten Flächen mit Blaumohn bei Dobichau im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt ein echter Hingucker - wie gerade aktuell wieder. Was den Vater des Projekts antreibt und was er so alles erlebt.