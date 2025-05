In der Nacht zum Sonntag ist in Bad Kösen ein Mann verschwunden. Am Montag meldete ihn seine Familie als vermisst. Seitdem wird nach ihm gesucht.

Bad Kösen/hbo. - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschwand in Bad Kösen ein 56-jähriger Mann spurlos. Am gestrigen Montag ist er von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, woraufhin sofortige Maßnahmen eingeleitet wurden. Laut einem Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis kamen zunächst „Mantrailer“, also Suchhunde, zum Einsatz, die den möglichen Aufenthaltsort des Vermissten auf das Gebiet des Seekurparks eingrenzten. Eine anschließende Suche, auch mittels einer Drohne, verlief aber bis zum Nachmittag erfolglos. Daraufhin wurden Flächensuchhunde angefordert.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es keine Anhaltspunkte für die Ursache des Verschwindens. Eine medizinische Beeinträchtigung des Mannes sei nicht bekannt. Und weiter: Eine Öffentlichkeitsfahndung mithilfe eines Fotos sei, auch in Absprache mit der Familie, derzeit nicht geplant.