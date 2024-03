Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Billroda. - Seit einigen Jahren bereits spielt er im Konzert der Großen mit: Enduro-Pilot Tim Apolle. War er in der vergangenen Saison ausgerechnet beim Heim-Grand-Prix in Riesa von einer schweren Knieverletzung gestoppt worden, konnte der Billrodaer die aktuelle Hallen-WM komplett absolvieren. Nach den abschließenden Rennen am vergangenen Wochenende in Newcastle belegt der 27-Jährige im Endklassement der Prestige-, also der obersten Klasse den neunten Platz. In den drei letzten Wertungsläufen kam Apolle auf die Ränge neun, sechs und sechs.