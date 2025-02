Die Sportstätte an der Saalestraße der Domstadt wird ab dem 1. April nicht mehr vom Trägerverein, sondern vom SC Naumburg selbst bewirtschaftet. Wie viel Geld die Stadt pro Jahr zuschießt und was die weiteren Pläne des Sportclubs sind.

Das Stadion an der Saalestraße ist in einem schlechten Zustand. Ab 1. April wird es vom SC Naumburg bewirtschaftet.

Naumburg. - „Schimmel und Sanierungsstau – ein Sportclub will es endlich ändern“, hatte Tageblatt/MZ im September vergangenen Jahres getitelt. In dem Beitrag ging es damals um die Bemühungen des SC Naumburg, das Stadion Saalestraße auf Vordermann zu bringen. Die Bildung einer gemeinnützigen Betreibergesellschaft (gGmbH) in Form eines Inklusionsbetriebs strebt der SCN dafür an (wir berichteten). Diese sei zwar auf einem guten Weg, aber noch Zukunftsmusik, sagt Club-Vize Stefan Rupp.