Eine Frau stieß am Dienstagabend in Eckartsberga mit ihrem Wagen gegen eine Betonbrücke. Die Polizei stellt bei der 44-Jährigen Alkoholkonsum und mehrere, teils geleerte Flaschen im Fahrzeuginneren fest.

Eckartsberga/cm - In der Hauptstraße in Eckartsberga ereignete sich am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein Fahrzeug kam in einer Linkskurve kurz hinter dem ehemaligen Bahnhof von der Fahrbahn ab und kollidierte laut Polizei mit einer Betonbrücke.

Neben der 44-jährigen Fahrerin wurde dabei auch ihr 24-jähriger Beifahrer verletzt. Polizeibeamte fanden im Fahrzeuginneren mehrere, teils geleerte Flaschen mit Alkohol. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der alkoholisierten Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde durch die Beamten eingezogen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.