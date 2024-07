Der Lauchaer Martin Habicht ist mit 24 Jahren das jüngste Mitglied des neu gewählten Verbandsgemeinderates Unstruttal. Weshalb er als Kandidat angetreten war und was er nun so alles vorhat.

Laucha - Als die Ergebnisse der Kommunalwahlen nach dem Wahltag am 9. Juni veröffentlicht wurden, weilte Martin Habicht in Las Vegas. Mit einem „Gläschen Sekt“ stößt er in der Metropole des Bundesstaats Nevada an, weil er allen Grund dazu hat. Der 24-Jährige schaffte den Sprung in den Verbandsgemeinderat Unstruttal – als jüngstes Mitglied. Und nicht nur das.