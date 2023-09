Ganze Region will Krankem helfen: Nachtlauf am 4. November für den kleinen Tristan

Kahlwinkel - Das Schicksal des kleinen Tristan Treuse aus Steinburg bewegt die Region. Bei dem Neunjährigen war vor einem Jahr quasi der ganze Körper kollabiert; nach bangen Wochen zwischen Leben und Tod und mehr als sechs Monaten Reha kämpft sich der tapfere Junge nun Schritt für Schritt in den Alltag zurück.

Nachtlauf mit Start und Ziel Sportplatz Tauhardt

Um Tristan und seinen Eltern Monika Treuse und Tino Unger bei den nach wie vor großen Herausforderungen, etwa dem Rollstuhl gerechten Umbau von Haus und Grundstück, bestmöglich zu unterstützen, hat die Kahlwinkelerin Miriam Fernholz eine Benefizaktion ins Leben gerufen: Am 4. November ab 17 Uhr sollen im Rahmen eines Nachtlaufs mit Start und Ziel auf dem Sportplatz Tauhardt Spenden für die Familie gesammelt werden.

„Mein Sohn Jan ist mit Tristan in einem Fußballteam; ich wollte einfach nur helfen“, so Fernholz. Schnell sei klar gewesen, dass ein Event mit sportlichem Bezug am passendsten wäre. „Ich habe Kontakt zu den Finnelauf-Machern geknüpft; und seitdem wir uns auf das Format Spendenlauf verständigt haben, geben sich weitere Unterstützer bei mir quasi die Klinke in die Hand“, berichtet die Friseurin. Fünf freiwillige Wehren aus der Gegend werden den Rundkurs im Tauhardter Forst ausleuchten. Ein Sponsor wird zudem dafür aufkommen, dass eine professionelle vollelektronische Zeitnahme geboten werden kann.

Unternehmen und Vereine beteiligen sich

Während Tristans Mitschüler emsig backen wollen für einen großen Kuchenbasar, stellt Saubachs Fleischer Hans Kathe den Organisatoren vergünstigt Grillgut zur Verfügung, übernimmt der Kulturverein Kahlwinkel den Getränkeausschank. „Präzis Werbung aus Nebra hat uns für lau 2.000 Veranstaltungs-Flyer gedruckt; zudem konnten wir neben Tageblatt/MZ auch MDR-Hörfunk und -Fernsehen für die Berichterstattung gewinnen“, zählt Miriam Fernholz auf.

Mit dem Bauunternehmen Mütze & Rätzel aus Wohlmirstedt hat die 39-Jährige soeben sogar einen richtiggehenden Hauptsponsor an Land gezogen, der - man halte sich fest - einen fünfstelligen Euro-Betrag beisteuern will. „Es ist unfassbar gerade so ein bisschen“, sagt Fernholz voller Freude. Ihr großer Dank gebührt zudem der SG Finne Billroda: „Das Team um Sven Meinhardt und Marino Gradias administriert Anmeldung und Spendenkonto, stellt Spendenquittungen aus.“